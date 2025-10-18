أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يهزم نهضة بركان ويتوج بلقب السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه.. الأهلي يفوز على إيجل نوار.. الزمالك يكتسح ديكيداها 0/6.. محلل أداء الجديد ينضم للجهاز الفني للقلعة الحمراء

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك ظاهرة سلبية بدأت مؤخرًا في بعض الألعاب الفردية، حيث رصدت الوزارة تحركات مشبوهة من كيانات خارجية تستهدف استقطاب اللاعبين المصريين واستغلال أوضاعهم المادية والاجتماعية.

كشفت تقارير صحفية دنماركية عن انضمام محلل الأداء إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار استكمال تشكيل طاقمه الفني خلال الفترة المقبلة.

شهد استاد الدفاع الجوي حضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إلى جانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمتابعة مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي والتي تجمع بينهم اليوم في كأس السوبر الإفريقي.

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار بوروندي، إلى القاهرة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الدوري المصري، حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا أمام حرس الحدود بثلاثة مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

