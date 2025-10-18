الدوري السعودي، النصر يتقدم علي الفتح بهدف جواو فيليكس في الشوط الأول

تقدم نادي النصر السعودي علي نظيره الفتح، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 5 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026، على ملعب استاد الأول بارك.

ونجح جواو فيليكس من تسجيل هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

تشكيل النصر أمام الفتح

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجيو مارتنيز، نواف بوشل

خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

ويطمح النصر السعودي إلى الفوز على الفتح اليوم، للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش المسابقة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات بـ12 نقطة.

في المقابل، يخوض فريق الفتح بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز ساعيًا إلى الفوز على النصر في عقر داره وأمام جماهيره، للخروج من النفق المظلم، حيث إنه يحتل المركز الـ16 برصيد نقطة وحيدة، وحقق تعادلًا وحيدًا في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.