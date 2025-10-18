الأحد 19 أكتوبر 2025
الدوري السعودي، النصر يتقدم علي الفتح بهدف جواو فيليكس في الشوط الأول

النصر السعودي
النصر السعودي

تقدم نادي النصر السعودي علي نظيره الفتح، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 5 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026، على ملعب استاد الأول بارك.

ونجح جواو فيليكس من تسجيل هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

تشكيل النصر أمام الفتح 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجيو مارتنيز، نواف بوشل

خط الوسط: بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني، كينجيسلي كومان، كريستيانو رونالدو.

ويطمح النصر السعودي إلى الفوز على الفتح اليوم، للابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش المسابقة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات بـ12 نقطة.

في المقابل، يخوض فريق الفتح بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز ساعيًا إلى الفوز على النصر في عقر داره وأمام جماهيره، للخروج من النفق المظلم، حيث إنه يحتل المركز الـ16 برصيد نقطة وحيدة، وحقق تعادلًا وحيدًا في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

الجريدة الرسمية