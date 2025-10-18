بيراميدز ينضم للكبار، الأندية المصرية ترفع رصيدها لـ 14 لقبا في السوبر الإفريقي

انضم نادي بيراميدز رسميا إلى قائمة الأندية المصرية المتوجة بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وبهذا التتويج، أصبح بيراميدز ثالث نادي مصري يحقق البطولة القارية، ليلحق بعملاقي الكرة المصرية، حيث يتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب، يليه الزمالك بـ 5 ألقاب، ثم بيراميدز الذي حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 2025.

بهذا الإنجاز، ترفع الأندية المصرية رصيدها في بطولات السوبر الإفريقي إلى 14 لقبا، لتأكيد هيمنة الأندية المصرية على لقب السوبر الإفريقي عبر التاريخ.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وانطلقت المباراة بقوة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات علي أمل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 5 سدد لاعب نهضة بركان كرة قوية علت مرمي الشناوي، وتصدي الشناوي لكرة خطيرة من نهضة بركان في الدقيقة 32.

وأنقذ منير المحمدي حارس نهضة بركان كرة خطيرة لبيراميدز، سددها أحمد قطة في الدقيقة 54 لتخرج ركلة ركنية.

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز امام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

وكاد نهضة بركان أن يسجل التعادل بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 80، لكنها علت مرمي الشناوي.

تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي- محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة -وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل نهضة بركان أمام بيراميدز

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت

خط الوسط: لامين كامارا، زين الدين مشاش، أيوب خيري

خط الهجوم: منير شويعر، يوسف مهري، بول باسين

وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

