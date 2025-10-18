الزمالك يكتسح ديكيداها 0/6 في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.

تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

وشارك في الشوط الثاني كل من، بارون أوشينج وسيف الدين الجزيري وسيف جعفر وشيكو بانزا ومحمد السيد.

غيابات الزمالك أمام ديكيداها

وغاب عن الزمالك أمام ديكيداها: المهدي سليمان، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود بنتايك، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، عدي الدباغ، ناصر منسي، آدم كايد.

