وزارة الرياضة: هناك تحركات مشبوهة من كيانات خارجية تستهدف استقطاب اللاعبين المصريين

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك ظاهرة سلبية بدأت مؤخرًا في بعض الألعاب الفردية، حيث رصدت الوزارة تحركات مشبوهة من كيانات خارجية تستهدف استقطاب اللاعبين المصريين واستغلال أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن التجنيس الرياضي يُعد نوعًا من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك ضوابط صارمة لتغيير الهوية الرياضية، خاصة عندما يرغب اللاعب في ترك تمثيل مصر والانضمام لدولة أخرى مثل أمريكا أو فرنسا.

التنسيق مع المؤسسات الدولية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة نسقت مع المؤسسات الرياضية الدولية، وتلقت خطابًا من الاتحاد الإفريقي للمصارعة والاتحاد الدولي للمصارعة يشدد على ضرورة تطبيق القوانين والمعايير الرياضية لمنع أي تلاعب أو استغلال.

عقوبات صارمة ضد الجهات المشبوهة

وأكد الشاذلي أن منظمات دولية مشبوهة تقف وراء محاولات تجنيس اللاعبين المصريين، مضيفًا أن الوزارة ستتخذ عقوبات رادعة ضد هذه المؤسسات التي تغرر بأبنائنا وتستغلهم، بهدف حماية اللاعبين ودعم الرياضة المصرية والحفاظ على حقوق الدولة في أبنائها الرياضيين.

وأردف:"فيه منظمات دولية مشبوهة بتحاول تجنيس لاعبينا واستغلالهم، خصوصًا اللي ظروفهم المادية والاجتماعية صعبة، احنا هندعم لاعبينا ونحميهم وكمان هيتم توقيع عقوبات على أي جهة تلعب بعقول ولادنا أو تحاول تغرر بيهم".

