الإسماعيلي يستعيد ذاكرة الانتصارات ويفوز 3-1 على حرس الحدود في الدوري

الدوري المصري، حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا أمام حرس الحدود بثلاثة مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

هدف التقدم لصالح حرس الحدود سجله اللاعب إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 16، ثم تعادل الإسماعيلي في الدقيقة 45 عن طريق عبدالله محمد، وفي الدقيقة 73 خطف عمر فتحي سافيولا هدفا ثانيا للإسماعيلي لينتهي اللقاء لصالحه 2-1، ثم عزز الإسماعيلي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 90 عن طريق أنور عبد السلام 

 

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

 

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود، دخل الإسماعيلي مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل مكون من:

محمد عمار - عبدالله جمال - محمد نصر - عبدالله محمد - عبد الرحمن الدح - محمد خطاري - محمد سمير كونتا - إريك تراوري - على الملواني - خالد النبريصي.

الإسماعيلي يسعى لعبور النفق المظلم

ونجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز الثاني له في الدوري المصري سعيا للخروج من النفق المظلم في بعدما خاض الفريق 11 مباراة في الدوري، حقق خلالها فوزين وحيدين وتعادلًا مقابل 8 هزائم، وسجل أربعة أهداف فقط.

وكان تلقى الإسماعيلى 6 هزائم متتالية، جعلته مهددًا بالدخول فى دوامة الهبوط مبكرًا، بدأها بالخسارة أمام غزل المحلة 3 /0 ثم الخسارة من زد 0-1، ثم الهزيمة أمام الزمالك 0-2، ثم الهزيمة أمام إنبى 0-1، ثم البنك الأهلى 1-2، وأخيرا أمام سموحة 0-2.

 

موقف الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري

 

بهذا الفوز حصد الإسماعيلي 3 نقاط رفعت رصيده إلى 7 نقاط تقدم بها إلى المركز التاسع عشر، بجدول الدوري المصري، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز 15 برصيد 11 نقطة.

 

حكام مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود

أدار لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود طاقم حكام مكون من إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، عماد فرج ومحمود دين(مساعدين)، أحمد ناجي (حكمًا رابعًا)، الدولي محمود عاشور ومحمد عزازي (تقنية الفيديو).

 

