رياضة

صحيفة دنماركية تكشف محلل الأداء الجديد في الجهاز الفني للأهلي

الأهلي
الأهلي

كشفت تقارير صحفية دنماركية عن انضمام محلل الأداء إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار استكمال تشكيل طاقمه الفني خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "Bold" الدنماركية، فإن محلل الأداء نيكولاس أورباك كنودسن، الذي يعمل حاليا في نادي AaB الدنماركي الناشط في دوري الدرجة الثانية، سيكون المنضم الجديد إلى الجهاز الفني للأهلي، حيث سيتولى مهمة رئيس فريق تحليل الأداء.

وكان نيكولاس تولى مهمته مع نادي AaB منذ يناير الماضي، كما سبق له العمل مع منتخب الدنمارك للسيدات في نفس التخصص.

ومن المنتظر أن يصل نيكولاس كنودسن إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لبدء مهامه رسميا داخل الجهاز الفني للفريق الأول.

 

مباراة الأهلي وإيجل نوار 

حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدى لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه. 

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له على مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء. 

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال. 

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو 

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف 

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار 

وغاب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

الأهلي ايجل نوار دوري أبطال أفريقيا ييس توروب

الجريدة الرسمية