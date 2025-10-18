بعثة الأهلي تغادر بوروندي إلى القاهرة بعد مواجهة إيجل نوار(صور)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار بوروندي، إلى القاهرة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بهدف دون رد، في أول ظهور رسمي للجهاز الفني الجديد بقيادة الدنماركي ييس توروب، ليضع الفريق قدما نحو التأهل إلى دور المجموعات قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي وإيجل نوار

وسجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك إيجل نوار في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية من محمد هاني ظهير الأهلي ليتصدى لها لاعب فريق إيجل نوار وتسكن شباكه بالخطأ في مرماه.

وأضاع ياسين مرعي هدفا مؤكدا للنادي الأهلي في الدقيقة 7، بعد تسديدة مرت بجوار القائم.

وسدد فريق إيجل نوار أول كرة له على مرمي الأهلي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وشعر محمد شريف مهاجم الأهلي بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58 لكنها مرت بجوار قائم حارس مرمي الفريق البوروندي.

وبهذا الفوز يضع الأهلي قدما في دور المجموعات، حيث يحتاج الأحمر للفوز أو التعادل للتأهل رسميا إلي دور المجموعات من دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي لمباراة إيجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

غيابات الأهلي أمام إيجل نوار

وغاب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من إمام عاشور بسبب مرضه بفيروس A ولا يزال تحت الملاحظة، وقد يعود فى غضون أسبوعين للتدريبات الجماعية، وحسين الشحات الذي يعاني من مزق فى العضلة الخلفية، ويحتاج إلى فترة علاج تمتد لسبعة أسابيع قبل العودة للتدريبات.

بجانب غياب المغربي أشرف داري، إذ يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل إعادة الفحوصات، بعد تعرضه لإصابة جديدة في منشأ العضلة الضامة، وكريم فؤاد إذ يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم تتحدد موعد عودته حتى الآن، وأحمد رضا بعدما قرر الجهاز الفني استبعاده، بسبب عدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

