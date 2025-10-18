الأحد 19 أكتوبر 2025
بيراميدز ثالث فريق مصري يتوج بلقب السوبر الإفريقي بعد الأهلي والزمالك

بيراميدز
بيراميدز

توج نادي بيراميدز ببطولة السوبر الإفريقي، للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز ثالث ناد مصري يحقق لقب السوبر الإفريقي، بعد العملاقين الأهلي والزمالك، اللذين سبق لهما رفع الكأس القارية في أكثر من مناسبة. 

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وانطلقت المباراة بقوة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات علي أمل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 5 سدد لاعب نهضة بركان كرة قوية علت مرمي الشناوي، وتصدي الشناوي لكرة خطيرة  من نهضة بركان في الدقيقة 32.

وأنقذ منير المحمدي حارس نهضة بركان كرة خطيرة لبيراميدز، سددها أحمد قطة في الدقيقة 54 لتخرج ركلة ركنية.  

وسجل ماييلي هدف الفوز لفريق بيراميدز أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي في الدقيقة 75.

وكاد نهضة بركان أن يسجل التعادل بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 80، لكنها علت مرمي الشناوي. 

تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي- محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة -وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تشكيل نهضة بركان أمام بيراميدز 

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: حمزة الموساوي، عبد الحق عسال، إسماعيل قندوس، هيثم منعوت

خط الوسط: لامين كامارا، زين الدين مشاش، أيوب خيري

خط الهجوم: منير شويعر، يوسف مهري، بول باسين

وتأهل بيراميدز إلى السوبر الإفريقي بعدما حصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا وحصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

الجريدة الرسمية