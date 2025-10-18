السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فليك يعلن تشكيل برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه التي تخوض مباراة جيرونا  ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني “الليجا”.

 

ويحتضن ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة وجيرونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني “الليجا”.

 

ويفتقد نادي برشلونة خدمات العديد من لاعبيه للإصابة، أمام جيرونا اليوم، على رأسهم خوان جارسيا، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، فيران توريس، داني أولمو، في حين أكد المدرب هانز فليك عودة لامين يامال وفيرمين لوبيز.

 

تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

 

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إيريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري

خط الهجوم: فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، في حين أن جيرونا لديه 6 نقاط حيث يحتل المركز السابع عشر.

ويسعى برشلونة إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر في مباراتين متتاليتين، حيث سقط أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا، قبل هزيمته الثقيلة على يد إشبيلية بأربعة أهداف لهدف.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة 

 

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هانز فليك جيرونا برشلونة الدوري الإسباني الليجا نادي برشلونة

مواد متعلقة

التعادل السلبي يسيطر علي مباراة الأهلي وإيجل نوار بعد 15 دقيقة

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

أخبار الرياضة اليوم: فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية، مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر، الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة إيجل نوار

بمشاركة مصرية، لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة

بعثة الأهلي تلبي دعوة السفيرة المصرية في بوروندي

غزل المحلة يحقق فوزه الثاني في الدوري على حساب كهرباء الإسماعيلية (صور)

المصري يتعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية (صور)

مواجهات مصيرية.. تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة إيجل نوار.. الأحمر يسعى لكسر عقدة بوروندي.. وتوروب يبحث عن انطلاقة على خطى فايلر وكولر

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

هل الاحتفال بموالد الأولياء الصالحين جائز شرعًا ؟ أمين الفتوى يوضح

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين أكثر من شيء عند الحلف في يمين واحد وكفارة ذلك

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

المزيد
الجريدة الرسمية