السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسر جلال: وجود الفنانين بالبرلمان دليل على تحضر الدولة ومقاومة التطرف بالفن

الفنان ياسر جلال،
الفنان ياسر جلال، فيتو

أكد النائب والفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن الفن والثقافة هما الأساس لأي نهضة حقيقية، مشيرًا إلى أن وجود فنانين داخل البرلمان يعكس اهتمام الدولة بنشر الوعي الثقافي ومحاربة التطرف بالفكر والإبداع.

الفنون تربي العقول على الجمال

 

وأوضح جلال، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والعمارة تعمل جميعها على تكوين شخصية متذوقة للجمال، بعيدة عن العنف والتشدد، مؤكدًا أن غياب الفن يؤدي إلى تراجع الوعي وانتشار الفكر المتطرف.

تمثيل الفنانين وخدمة المجتمع

 

وأضاف أن تمثيله للفنانين في مجلس الشيوخ مصدر فخر له، وسيبذل جهده لدعم قضايا المبدعين وخدمة المجتمع، مشددًا على أن التواضع والبساطة هما مفتاح التواصل الحقيقي مع المواطنين.

العمل الحزبي من أجل مصلحة المواطن

 

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أنه عضو في حزب "حماة الوطن"، ويشارك مع زملائه في دراسة القضايا المجتمعية ودعم كل ما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.

ياسر جلال الفنان ياسر جلال البرلمان الفن التطرف مجلس الشيوخ

