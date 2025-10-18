السبت 18 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تداول 39 ألف طن و1006 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفينة، وتم تداول (39000) طن بضائع و(1006) شاحنات و(88) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(582) شاحنة و(57) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (32000) طن بضائع و(424) شاحنة و(31) سيارة.

فيما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pelagos Express، والحرية بينما تغادر السفينة Mohamed M وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCudia Expess وغادرت السفينتين Pelagos Express  والحرية. 

بينما شهد ميناء نويبع تداول (4300) طن بضائع و(486) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين، نيو عقبة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها. 

