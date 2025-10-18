قبل إعلان الكشوف النهائية، طعون تُربك المشهد الانتخابي في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، استمرار تلقي محكمة القضاء الإداري بالزقازيق الطعون المقدمة على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 أو المستبعدين من الكشوف المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى نهاية اليوم وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة.

انتحال صفة دكتور جامعي

وتنظر المحكمة عددًا من الطعون، من بينها الطعن المقدم من المواطن "عيد محمد عبد الهادي' من أبناء مركز الحسينية، الذي طالب فيه باستبعاد المرشح "محمد.ع.ز"من الكشوف النهائية، استنادًا إلى ثبوت قيامه بانتحال صفة "دكتور جامعي" دون أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية أو يشغل وظيفة أكاديمية.

قضية جنائية قديمة

كما تلقت المحكمة طعنًا آخر يحمل رقم 1755 لسنة 31 ق ضد المرشح "حسام. م. ع"، المرشح عن الدائرة الثامنة (أبو حماد – القرين)، بدعوى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه جاء مخالفًا للقانون، نظرًا لصدور حكم جنائي نهائي بحقه.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

القائمة النهائية للمرشحين

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.