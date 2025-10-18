السبت 18 أكتوبر 2025
قبل إعلان الكشوف النهائية، طعون تُربك المشهد الانتخابي في الشرقية

 شهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، استمرار تلقي محكمة القضاء الإداري بالزقازيق الطعون المقدمة على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 أو المستبعدين من الكشوف المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى نهاية اليوم وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة.

محلية النواب تتفقد محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، وإشادة بجهود توفير الطاقة الكهربائية

انتحال صفة دكتور جامعي 

 وتنظر المحكمة عددًا من الطعون، من بينها الطعن المقدم من المواطن "عيد محمد عبد الهادي' من أبناء مركز الحسينية، الذي طالب فيه باستبعاد المرشح "محمد.ع.ز"من الكشوف النهائية، استنادًا إلى ثبوت قيامه بانتحال صفة "دكتور جامعي" دون أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية أو يشغل وظيفة أكاديمية.

 

قضية جنائية قديمة 

 كما تلقت المحكمة طعنًا آخر يحمل رقم 1755 لسنة 31 ق ضد المرشح "حسام. م. ع"، المرشح عن الدائرة الثامنة (أبو حماد – القرين)، بدعوى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه جاء مخالفًا للقانون، نظرًا لصدور حكم جنائي نهائي بحقه.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

 

القائمة النهائية للمرشحين 

 ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

