وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور بحدائق العاشر من رمضان

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الطرق والمحاور ووحدات الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وشملت جولة وزير الإسكان الطرق والمحاور الجاري تنفيذها ومنها رفع كفاءة مدخل المدينة من طريق بلبيس حتي الحي 27، موجهًا بإنشاء بوابة للمدينة ودفع الأعمال بالطرق الجاري العمل بها والاهتمام بشبكات الري للحفاظ على المسطحات الخضراء.

كما تابع وزير الإسكان أعمال تنفيذ 2130 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمرافق بالموقع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة والاستدامة البيئية في التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول العمراني الأخضر، من خلال تطبيق مبادئ البناء المستدام واستخدام تقنيات تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.