السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمحاور بحدائق العاشر من رمضان

شريف الشربيني
شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الطرق والمحاور ووحدات الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وشملت جولة وزير الإسكان الطرق والمحاور الجاري تنفيذها ومنها رفع كفاءة مدخل المدينة من طريق بلبيس حتي الحي 27، موجهًا بإنشاء بوابة للمدينة ودفع الأعمال بالطرق الجاري العمل بها والاهتمام بشبكات الري للحفاظ على المسطحات الخضراء.

كما تابع وزير الإسكان أعمال تنفيذ 2130 وحدة سكنية بالإسكان الأخضر، واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمرافق بالموقع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة والاستدامة البيئية في التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول العمراني الأخضر، من خلال تطبيق مبادئ البناء المستدام واستخدام تقنيات تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة. 

