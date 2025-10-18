السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

تشيلسي يسحق نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

فاز تشيلسي أمام نوتينجهام فورست، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب 'سيتي جراوند'، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأحرز أهداف فريق تشيلسي كلا من جوش أكيامبونج في الدقيقة 49، وأضاف بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 52، وعزز الأهداف رييس جيمس بالدقيقة 84.

 

تشكيل تشيلسي 

تشكيل نوتنجهام فورست 

 

ويمتلك تشيلسي 14 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وجمعهم من 4 انتصارات وتعادلين، وتلقى خسارتين أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

في المقابل، يحتل نوتنجهام فورست المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

وبهءا يكون الفوز الرابع لفريق تشيلسي  هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي.

تشيلسي الذي توج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي، يحلم بالعودة إلى منصات التتويج بالبريميرليج بعد غيابه منذ عام 2017.

 

الدوري الانجليزي بكاس العالم للاندية بطولة الدوري الانجليزي نوتينجهام فورست نوتنجهام فورست كأس العالم للأندية فريق تشيلسي

