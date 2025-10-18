الصحة: نجاح طبي بالشيخ زايد التخصصي في استئصال ورم ضخم بالغدة الكظرية

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح فريق جراحة المسالك البولية بالمستشفى في استئصال ورم كبير نشط بالغدة الكظرية اليمنى يبلغ حجمه نحو 12 سم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وبدون أي أعباء مالية على المريض.

ارتفاع حاد ومستمر في ضغط الدم لم يستجب للعلاج الدوائي

وأوضح “جودة” أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 40 عامًا، كان يعاني من ارتفاع حاد ومستمر في ضغط الدم لم يستجب للعلاج الدوائي، حيث وصلت قياسات الضغط إلى معدلات خطرة تجاوزت 220/110.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية بالصبغة، تبين وجود ورم نشط بالغدة الكظرية اليمنى، تبين لاحقًا أنه السبب الرئيسي وراء الارتفاع الخطير في ضغط الدم.

وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم تشكيل فريق طبي متكامل لإجراء العملية، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، استشاري جراحة المسالك البولية، وبمشاركة فريق التخدير برئاسة الدكتور الحسن مرسي، حيث جرى تجهيز المريض بعناية شديدة من خلال إعطاء المحاليل والدم ومشتقاته، وتجهيز سرير الرعاية الطبية لمتابعته فور العملية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد يحيى أن الفريق الجراحي تمكن من استئصال الورم بالكامل في عملية دقيقة استغرقت نحو ساعة ونصف فقط، مشيرًا إلى أن ضغط دم المريض عاد إلى معدلاته الطبيعية (120/80) فور إزالة الورم، كما خرج المريض من غرفة العمليات بكامل وعيه إلى القسم الداخلي في حالة مستقرة دون الحاجة إلى رعاية مركزة أو نقل دم.

انتظام قراءات ضغط الدم دون الحاجة إلى أي أدوية علاجية للضغط

وأضاف “يحيى” أن المريض غادر المستشفى بعد 48 ساعة فقط من إجراء الجراحة، بحالة صحية مستقرة، مع انتظام قراءات ضغط الدم دون الحاجة إلى أي أدوية علاجية للضغط، مؤكدا أن المتابعة مستمرة في العيادات الخارجية لضمان استقرار حالته.

وتوجه الدكتور صلاح عمر جودة بالشكر والتقدير إلى الفريق الطبي والتمريضي والمعاونين على جهودهم المتميزة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس ارتفاع كفاءة المنظومة الطبية بالمستشفى، ودورها الفاعل في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

