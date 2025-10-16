الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرقية على صفيح ساخن، الوطنية للانتخابات تعلن كشوف المرشحين وتفتح باب الطعون (صور)

محكمة الزقازيق الابتدائية،
محكمة الزقازيق الابتدائية، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية، متضمنة أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، سواء بنظام الفردي أو القوائم الحزبية أو المستقلين.

124 مرشحًا يتنافسون في اليوم الأول على مقاعد البرلمان بالشرقية

تُعرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام

تُعرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام: الخميس والجمعة والسبت (16 – 17 – 18 أكتوبر) أمام مقار المحاكم الابتدائية المعتمدة.

<span style=
الكشوفات المبدئية،فيتو
<span style=
الكشوفات المبدئية،فيتو

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

الكشوفات المبدئية،فيتو
الكشوفات المبدئية،فيتو
الكشوفات المبدئية،فيتو
الكشوفات المبدئية،فيتو
الكشوفات المبدئية،فيتو
الكشوفات المبدئية،فيتو

محكمة القضاء الإداري 

يُمكن لأي شخص لم يُدرج اسمه أو من يريد الاعتراض على إدراج اسم مرشح أن يقدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة (19 – 21 أكتوبر).

الكشوفات المبدئية،فيتو
الكشوفات المبدئية،فيتو

القائمة النهائية للمرشحين 

يُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

<span style=
الكشوفات المبدئية،فيتو
<span style=
الكشوفات المبدئية،فيتو
<span style=
الكشوفات المبدئية،فيتو

تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب بالشرقية الكشوفات المبدئية لمرشحي البرلمان أخبار الهيئة الوطنية للانتخابات , الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لشخص يجبر الباعة على دفع إتاوات ببني سويف

ريال مدريد يراقب نجم منتخب المغرب المتألق في مونديال الشباب

مولد سيدي أحمد البدوي يجذب مليوني زائر إلى طنطا في الليلة الختامية (فيديو)

سميح ساويرس يستعرض تاريخ الجونة من أرض صحراوية إلى مركز ثقافي عالمي

نجيب ساويرس في افتتاح الجونة السينمائي: مبسوطين بانتهاء حرب غزة وإن قيمة مصر بتظهر في المصاعب

حالة الطقس غدا، أمطار متقطعة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

صدمة مزدوجة، "الثروة الداجنة" تتوقع زيادة أسعار الدواجن بعد ارتفاع الوقود

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية