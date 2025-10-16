الشرقية على صفيح ساخن، الوطنية للانتخابات تعلن كشوف المرشحين وتفتح باب الطعون (صور)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية، متضمنة أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، سواء بنظام الفردي أو القوائم الحزبية أو المستقلين.

تُعرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام

تُعرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام: الخميس والجمعة والسبت (16 – 17 – 18 أكتوبر) أمام مقار المحاكم الابتدائية المعتمدة.

الكشوفات المبدئية،فيتو

الكشوفات المبدئية،فيتو

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

الكشوفات المبدئية،فيتو

الكشوفات المبدئية،فيتو

الكشوفات المبدئية،فيتو

محكمة القضاء الإداري

يُمكن لأي شخص لم يُدرج اسمه أو من يريد الاعتراض على إدراج اسم مرشح أن يقدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة (19 – 21 أكتوبر).

الكشوفات المبدئية،فيتو

القائمة النهائية للمرشحين

يُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

الكشوفات المبدئية،فيتو

الكشوفات المبدئية،فيتو

الكشوفات المبدئية،فيتو

تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.