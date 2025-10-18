أسامة أبو زيد رئيسا لنادي الشمس لدورة جديدة

نجح أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، في الفوز برئاسة النادي مع الحفاظ على منصبه للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت صباح أمس الجمعة، والتي تضمنت إقامة الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة نادي الشمس الرياضي للدورة 2025-2029.

مجلس إدارة نادي الشمس الجديد

د. أسامة أبو زيد رئيسًا

المحاسب تامر علي نائبًا

المستشار محسن عبد القادر أمينًا للصندوق

النائبة آية مدني عضوًا

المحاسبة دعاء هشام بركات عضوًا

الكابتن أسامة صلاح عضوًا

المهندس كريم مسعود عضوًا

أحمد سمير عضوًا

المهندس أحمد سعيد ميدو

المحاسب عمرو علي عضوًا

هديل شاهين عضوًا تحت السن

عبدالرحمن عبد الغني عضوًا تحت السن



وشهدت الجمعية العمومية إقبالًا كثيفًا من أعضاء النادي، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الرياضية في مقدمتهم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، وأحمد الجندي البطل الأولمبي ومحمد مطيع رئيس اتحاد الجودو ومحمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، وآمنة الطرابلسي رئيسة اتحاد الاسكواش.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، واعتماد الميزانية والحساب الختامي، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى النظر في عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء.

كما ناقشت الجمعية مقترح زيادة رسوم العضوية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025 لتصبح 490 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة الضريبة المضافة، و540 ألف جنيه للمؤهل فوق المتوسط والمتوسط، مع رفع رسوم الفصل والضم إلى 2% من قيمة العضوية الجديدة، واستمرار تحصيل مساهمة الصيانة ضمن الاشتراك السنوي كما هو متبع.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

منصب رئيس مجلس الإدارة (4 مرشحين):

1- أحمد فتحي محمد غنيم.

2- أسامة أنور محمد أبو زيد.

3- محمد سعد الدين محمد درويش.

4- عاطف ديوان

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة (3 مرشحين):

1- تامر علي محمد عبدالرحيم.

2- حاتم فتحي محمود الناقة.

3- عصام الدين محمود محمد يوسف.

منصب أمين الصندوق (4 مرشحين):

1- إبراهيم سمير إبراهيم الشريف.

2- محسن عبدالقادر السيد سيد أحمد.

3- محمد عزيز نورالدين.

4- سيد المصري

عضوية فوق السن (18 مرشحًا):

1- أحمد سليمان محمد عبدالعزيز العجان.

2- أحمد سمير خضر حسن.

3- أحمد صابر محمد محمد محمود.

4- أسامة علي صلاح الدين محمد دسوقي.

5- آية محمود عبد الله محمد مدني.

6- بيشوي بنيامين مرقس ابادير.

7- حازم محمد كمال حافظ صقر.

8- دعاء هشام محمد زكي بركات.

9- عمرو علي حسن.

10- كريم سيد عبد العظيم على مسعود.

11- مصلح عبده إمام مخاليف.

12- أحمد سعيد ميدو

13- أشرف إبراهيم

14- دينا أباظة

15- عبد الباقي غريب

16- محمد السرسى

17 - محمد صلاح أبو صلاح

18 - ناصر سيد أحمد

عضوية تحت السن (4 مرشحين):

1- أحمد أحمد طايع طاهر.

2- أحمد سمير عبد الوهاب اللويزي.

4- عبد الرحمن محمد عبد الغني محمد.

5- هديل علي أحمد شاهين.

