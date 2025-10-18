رغم التعادل أمام ستراسبورج، باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ستراسبورج بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي.

وحافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مؤقتًا، رغم تعثره بالتعادل مع ضيفه ستراسبورج.



الفريق الباريسي بدأ اللقاء بهدف مبكر حمل توقيع برادلي باركولا، بصناعة من زميله ديزيري دويه عند الدقيقة السادسة، لكن رد فعل الضيوف كان قويًا بهدف التعادل عن طريق بانيتشيلي عند الدقيقة 26، قبل أن يوقع زميله مورييرا على هدف التقدم قبل نهاية زمن الشوط الأول الأصلي بنحو 4 دقائق.



وعقب الاستراحة، سجل بانيتشيلي هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، عند الدقيقة 49، إلا أن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي رفع راية التحدي وتمكن من تذليل الفارق من ركلة جزاء سجلها البرتغالي جونسالو راموس عند الدقيقة 58.

وعادل سيني مايولو النتيجة للفريق المحلي بتسجيل الهدف الثالث عند وصول الدقيقة 79، لتنتهي المباراة على وقع تعادل الفريقين ويحصد كل منهما نقطة.

ورفع سان جيرمان نقاطه للرقم 17 في صدارة الجدول، مؤقتًا، بينما ارتفع عدد نقاط ستراسبورج إلى 16 نقطة في الوصافة، في انتظار نتيجة مباراتي أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون في الجولة ذاتها، حيث يملك كلًا منهما 15 نقطة.

