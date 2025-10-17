موعد مباراة دجلة ومودرن سبورت بالدوري المصري

يلتقي فريق وادي دجلة في مباراة مهمة نظيره مودرن سبورت اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري على ملعب السلام.



موعد مباراة وادي دجلة ومودرن سبورت في الدوري الممتاز



وتنطلق مباراة وادي دجلة ومودرن سبورت، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وتُنقَل مباراة وادي دجلة ومودرن سبورت عبر مجموعة قنوات أون سبورت المالك والناقل الحصري لكل مباريات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

ترتيب وادي دجلة ومودرن سبورت في جدول الدوري الممتاز



ويحتل وادي دجلة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

ويأتي مودرن سبورت بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي في المركز الثاني عشر بـ جدول ترتيب الدوري وفي جعبته 12 نقطة.

