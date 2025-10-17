الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

 يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من الدوري  السعودي 2025-2026.

اتحاد جدة خسر أمام النصر في الجولة الماضية، كما خسر مباراتين في دوري أبطال آسيا النخبة مما دفعه للتعاقد مع المدرب سيرجيو كونسيساو.


ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، ونقطة عن الهلال الوصيف.


القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

 يمكن مشاهدة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.


وخصصت الشبكة قناة Thmanyah 2 HD لبث المواجهة المرتقبة في دوري روشن السعودي.

وسوف يتم إذاعة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 بتعليق مشاري القرني.

 

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

 وتقام مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 اليوم الجمعة 17 أكتوبر  2025، على ملعب المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بتوقيت مصر والسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي 2025-2026 اتحاد جدة دوري أبطال آسيا دوري روشن السعودي دوري روشن دوري السعودي فريق اتحاد جدة سيرجيو كونسيساو

مواد متعلقة

عادل مصطفى يقود الأهلي فنيا في مباراة إيجل نوار وتوروب يكتفي بالتوجيهات

صدام مع البرازيل أو الأرجنتين، مجموعة مصر المحتملة في كأس العالم 2026

تحسبا لرحيل ليفاندوفسكي، برشلونة يفتح خطوط اتصال مع نجم يوفنتوس

وزير الرياضة وأبو ريدة على رأس الحضور لدعم بيراميدز في السوبر الأفريقي

صلاح أبرز المهددين بالرحيل، أزمة في الدوري الإنجليزي بسبب "سقف الرواتب"

أتليتكو مدريد يدرس التعاقد مع نجم ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في آسيا

أستون فيلا يحدد سعر بيع روجرز

الأكثر قراءة

من قصص القرآن الكريم، لماذا قالت اليهود إن "عزيرا" ابن الله؟!

الوطنية للانتخابات تتيح للناخبين تغيير مقر التصويت أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

بشرى وعبير صبري أول الحضور، توافد النجوم على ريد كاربت فيلم عيد ميلاد سعيد بالجونة (فيديو)

رسميًّا، رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 225 جنيهًا للمنازل و450 للتجاري

إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، بيراميدز مع نهضة بركان.. الأهلي والاتحاد السكندري.. ليفربول ضد فرانكفورت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم نشر أوصاف على الناس ليست فيهم

تهدد الوعي الديني، المفتي السابق يحذر من الفتاوى الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية