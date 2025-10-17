موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الدوري السعودي
يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026.
اتحاد جدة خسر أمام النصر في الجولة الماضية، كما خسر مباراتين في دوري أبطال آسيا النخبة مما دفعه للتعاقد مع المدرب سيرجيو كونسيساو.
ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، ونقطة عن الهلال الوصيف.
القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026
يمكن مشاهدة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.
وخصصت الشبكة قناة Thmanyah 2 HD لبث المواجهة المرتقبة في دوري روشن السعودي.
وسوف يتم إذاعة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 بتعليق مشاري القرني.
موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026
وتقام مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على ملعب المجمعة الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بتوقيت مصر والسعودية.
