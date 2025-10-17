كريم بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيحاء بالدوري السعودي

يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026.

وكان اتحاد جدة قد خسر أمام النصر في الجولة الماضية، كما خسر مباراتين في دوري أبطال آسيا النخبة مما دفعه للتعاقد مع المدرب سيرجيو كونسيساو.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، ونقطة عن الهلال الوصيف.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

يمكن مشاهدة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية.

وخصصت الشبكة قناة Thmanyah 2 HD لبث المواجهة المرتقبة في دوري روشن السعودي.

وسوف يتم إذاعة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 بتعليق مشاري القرني.

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

وتقام مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على ملعب المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بتوقيت مصر والسعودية.

التشكيل المتوقع للاتحاد جدة أمام الفيحاء

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، ماريو ميتاي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجفاين، صالح الشهري، كريم بنزيما.

وتشهد المباراة مواجهة برتغالية خالصة إذ إن الفيحاء يقوده فنيًا المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الساعي لمواصلة انتصارات الفريق الذي يحل تاسعًا برصيد 7 نقاط.

ولن تكون هذه المواجهة الأولى بين كونسيساو ومواطنه إيمانويل، إذ سبق وأن تواجها فنيًا في 8 مواجهات سابقة كان التفوق فيها لـ "كونسيساو" مقابل فوز وحيد لـ "إيمانويل" بينما حسم التعادل 3 لقاءات.

و تفوق الاتحاد في 8 مباريات مقابل 4 انتصارات للفيحاء فيما حضر التعادل مرتين آخرهما مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي.

يذكر أن آخر مواجهتين جمعتا الفيحاء والاتحاد لحساب دوري المحترفين في المجمعة حسمهما التعادل، بينما يعود آخر فوز على ملعب الفيحاء لـ 27 مايو 2023.

