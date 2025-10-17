التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والشباب بالدوري السعودي

يستضيف ملعب الإنماء مباراة أهلي جدة ضد الشباب مساء اليوم الجمعة، الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

ترتيب الاهلي والشباب بالدوري السعودي



ويحتل فريق أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بواقع انتصارين وتعادلين.

في المقابل، يحتل الشباب المركز الـ12 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات بواقع انتصار وتعادل ولقي الخسارة في مباراتين.



القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي



وتنقل مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم، عن طريق قنوات ثمانية الناقل الحصري للبطولات السعودية، وبالتحديد على شاشة قناة Thmanyah 1 HD.

ويعلق على مباراة الأهلي والشباب اليوم عبدالله الحربي على قناة Thmanyah 1 HD.



موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي



من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإنماء معقل الفريق الأهلي.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الشباب

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد بكر سليمان، عبدالإله الخيبري

خط الوسط: أتانجا، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت

خط الهجوم: جالينو، رياض محرز، إيفان توني.



ويغيب عن الأهلي، مدافع الفريق روجير إيبانيز، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الأهلي



حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: سعيد بلعبيد، الشويرخ، ويسلي هوت، محمد حربوش.

خط الوسط:فنسنت سيرو، أوناي هيرنانديز، همام الهمامي، نواف الصعدي

خط الهجوم: يانيك

