آخر تطورات إصابة سالم الدوسري

كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي، قبل مباراة فريقه مع نادي الاتفاق في دوري روشن للمحترفين.

وحسب التقارير الأخيرة، يغيب سالم الدوسري عن مواجهة الاتفاق بعد إصابته الأخيرة في منطقة الحوض.

وتعرض اللاعب إلى إصابة في الحوض خلال مشاركته مع المنتخب الوطني السعودي في الملحق الآسيوي.

وتعرض سالم لانتقادات محلية، على خلفية مستواه مع المنتخب الوطني السعودي في الفترة الآخيرة.

ويذكر أن سالم الدوسري نجح في التأهل مع منتخب السعودية إلى بطولة كأس العالم 2026.

الجريدة الرسمية