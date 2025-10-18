شفت بعيني، المعد البدني السابق للأهلي يكشف عن أخطاء كارثية وراء إصابة لاعبي الفريق المتكررة

كشف عبد الرحمن عيسى المعد البدني السابق للنادي الأهلي، عن سبب إصابات لاعبي الفريق المتكررة.

وقال المعد البدني السابق لـ الأهلي عبر قناة أون سبورت 1: “تواجدت مع عماد النحاس في ولايتي تدريبه للأهلي مؤقتًا، 50% من إصابات لاعبي الأهلي كانت بسبب عدم الجاهزية”.



وأضاف: "منظومة الأحمال التي وُضعت خلال تولي ريبيرو المهمة الفنية للأهلي هي السبب في إصابات اللاعبين، والأمر منقسم بين المعد البدني والمدير الفني".

وأكمل: "واجهنا مشكلة بشأن أي شيء يتعلق بالمساحات في الملعب، وهو ما رأيته بعيني وأيضًا الأجهزة وهو ما جعل علينا الأمور صعبة".

وأوضح: "قبل تسلم المهمة أخبرت الجهاز الفني بأن الفريق سيتحسن بدنيًّا عند المباراة الرابعة للفريق وهي مباراة الزمالك بالصدفة، ولذلك لم تظهر لدينا مشاكل في آخر مباراتين للجهاز الفني لعماد النحاس".

وأضاف: “طلبت من حسين الشحات الحصول على راحة بعد مباراة القمة في المران لأنه بذل مجهودًا كبيرًا في المران قبلها، والإصابة حدثت بالصدفة، وكنا نعلم أن هناك مخاطرة لإصابته بسبب تدربه بشكل قوي قبلها”.

وعن سبب إصابات أشرف داري المتكررة قال: "سببها زوايا الحوض والظهر وهي السبب الرئيسي في ذلك، وبسبب إنه لاعب حماسي ويشارك بكل قوة عقب تعافيه فهذا يزيد من نسب الإصابة، والإجابة أكثر عند الجهاز الطبي".

وعن إصابة زيزو خلال لقاء إنبي قال: "زيزو شعر بشد في الضامة وتحدث مع الطبيب ثم مع عماد النحاس، وزيزو أخبرهم أنه يستطيع اللعب لكن الإصابة تفاقمت في المباراة وليست خطأَ من كل الأطراف، ومن وجهة نظري في ذلك الأمر، الجهاز الفني هو المسؤول، والنحاس أعتمد على رد زيزو بأنه قادر على المشاركة".

وأردف "لاعبو الأهلي معذورون ولم يقصروا في الجانب البدني، وانعكس العامل البدني على أداء تريزيجيه في المباريات الأخيرة عندما تحسنت الأمور".

وتابع "إمام عاشور من الأفضل في مركزه ويستطيع اللعب في مراكز لاعب الوسط 6 و8 و10، وعلى المستوى البدني مناسب لاحتياجات مركزه ويستطيع خوض مباريات مضغوطة".

