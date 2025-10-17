السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حسام عوض: شركة الكرة تتحمل 30 % من عقود لاعبي الأهلي

أحمد حسام عوض عضو
أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالأهلي، فيتو

نفى أحمد حسام عوض، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي حصول أي لاعب من الفريق الأول على عقد بقيمة 100 مليون جنيه.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الفترة الماضية كان لدي حظ العمل في النادي الأهلي، كيان كبير، وعلامة تجارية كبيرة، أحد أهم العلامات التجارية المصرية والعالمية كمان".

وتابع: "عملنا بشكل قوي، وعظمنا مداخيل الكرة، والظهور الإعلاني لكل لاعبي الفريق وشرحنا ذلك بموجب عقود من الأهلي".

شركة الكرة تتحمل 30% من عقود اللاعبين

وأكمل: " شركة الكرة تتحمل 30 % من عقود لاعبي الأهلي، ومضينا عقد رعاية مع الشركة المتحدة حتى 2030، والللي هندخل منها رقم تاريخي إن شاء الله".

وأردف: "التعاقد مع شركة الملابس الرياضية لمدة 4 سنين بالعملة الأجنبية ونعمل على ملف الدعاية الخارجية، ونسير فيه بخطوات ثابتة، وإن تمكنا من عمل "عرض" جيد سيكون مميزا للغاية، ولا نريد الحديث عن الأمر في الوقت الحالي".

الأمر مختلط على ناس كثيرين

وذكر: " غير صحيح حصول أي من لاعبي الأهلي على 100 مليون جنيه أو أكتر، والحديث عن أن شركة الكرة رفعت سقف مرتبات اللعيبة أمر مختلط على ناس كتير".

واستكمل: "قانونيا يمكنني التواجد كعضو مجلس إدارة وبشركة الكرة، ولكن سنتحدث في الأمر حال نجاحي".

وفي نهاية الحديث، وجه رسالة للجمعية العمومية قائلًا: "هم مشاركون في النادي الأهلي وناديهم أمانة ودايما على قدر المسؤولية ونعمل جمعية تاريخية تليق بالنادي الأهلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي أحمد حسام عوض عقود لاعبى الأهلى شركة الكرة بالنادي الأهلي

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تلبي دعوة السفيرة المصرية في بوروندي

مواجهات مصيرية.. تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة إيجل نوار.. الأحمر يسعى لكسر عقدة بوروندي.. وتوروب يبحث عن انطلاقة على خطى فايلر وكولر

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

الخطيب: الأهلي بيت لكل أبنائه ومشروع الاستاد يسير بخطى ثابتة

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية