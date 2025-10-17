أحمد حسام عوض: شركة الكرة تتحمل 30 % من عقود لاعبي الأهلي

نفى أحمد حسام عوض، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي حصول أي لاعب من الفريق الأول على عقد بقيمة 100 مليون جنيه.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات لبرنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الفترة الماضية كان لدي حظ العمل في النادي الأهلي، كيان كبير، وعلامة تجارية كبيرة، أحد أهم العلامات التجارية المصرية والعالمية كمان".

وتابع: "عملنا بشكل قوي، وعظمنا مداخيل الكرة، والظهور الإعلاني لكل لاعبي الفريق وشرحنا ذلك بموجب عقود من الأهلي".

شركة الكرة تتحمل 30% من عقود اللاعبين

وأكمل: " شركة الكرة تتحمل 30 % من عقود لاعبي الأهلي، ومضينا عقد رعاية مع الشركة المتحدة حتى 2030، والللي هندخل منها رقم تاريخي إن شاء الله".

وأردف: "التعاقد مع شركة الملابس الرياضية لمدة 4 سنين بالعملة الأجنبية ونعمل على ملف الدعاية الخارجية، ونسير فيه بخطوات ثابتة، وإن تمكنا من عمل "عرض" جيد سيكون مميزا للغاية، ولا نريد الحديث عن الأمر في الوقت الحالي".

الأمر مختلط على ناس كثيرين

وذكر: " غير صحيح حصول أي من لاعبي الأهلي على 100 مليون جنيه أو أكتر، والحديث عن أن شركة الكرة رفعت سقف مرتبات اللعيبة أمر مختلط على ناس كتير".

واستكمل: "قانونيا يمكنني التواجد كعضو مجلس إدارة وبشركة الكرة، ولكن سنتحدث في الأمر حال نجاحي".

وفي نهاية الحديث، وجه رسالة للجمعية العمومية قائلًا: "هم مشاركون في النادي الأهلي وناديهم أمانة ودايما على قدر المسؤولية ونعمل جمعية تاريخية تليق بالنادي الأهلي".

