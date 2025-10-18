السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

بالقوة الضاربة، تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

 

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

