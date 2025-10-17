الجمعة 17 أكتوبر 2025
بيراميدز بالزي الأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي في السوبر الأفريقي (صور)

الاجتماع الفني لمباراة
عقد اليوم، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الفسفوري.

فيما سيرتدي نادي نهضة بركان قميصه الأساسي البرتقالي في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأزرق الكامل.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

وشهد الاجتماع كذلك التأكيد على أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بأي نتيجة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد بطل كأس السوبر القاري.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، واللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة علي لقب السوبر الافريقي.

