يورتشيتش: بيراميدز قادر علي الفوز بالسوبر الإفريقي، وأطالب الجماهير بدعم الفريق (صور)

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه، مشددا على جاهزية جميع اللاعبين لتلك المواجهة الهامة أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

وأوضح أن الفريق لم تكتمل صفوفه إلا قبل يومين فقط، بعد عودة الدوليين من منتخبات بلادهم، ولكن الجميع جاهز بالفعل، ونحن أبطال أفريقيا وأبطال نصف العالم، وهدفنا إضافة كأس وبطولة جديدة لخزائن بطولات نادي بيراميدز.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف المدير الفنى خلال المؤتمر الصحفي أن بيراميدز يواجه فريقا قويا لديه من الخبرات واللاعبين المميزين ولكن في كل حال بيراميدز هو بطل أفريقيا وهدفه الفوز باللقب الغالي مهما كانت الظروف، موضحا أنه منذ توليه المهمة وهو يسعى لتغيير كل شيء والهوية والدوافع، والهدف الأساسي لنا هو الفوز بكل البطولات وكل شيء من أجل إضافة بطولات كبيرة وغالية لخزينة نادي بيراميدز.

المدير الفني للسماوي طالب الجمهور المصري بدعم بيراميدز في مواجهة نهضة بركان لأننا نمثل مصر والجمهور الذي يحضر اللقاء سيستمع بالفعل بما يقدمه لاعبوه في المباراة وسيفرحون معهم باللقب القاري، ونحن نحترم بالفعل كل الأندية والمنافسين ولكن نحن الأبطال وهدفنا أن نستمر أبطالا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء غد السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة علي لقب السوبر الافريقي.

