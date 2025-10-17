عمومية النادي المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي وتعديلات لائحة النظام الأساسي (صور)

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى الثلاثين من يونيو 2025 وكذلك تعديلات لائحة النظام الأساسي.

الجمعية العمومية للمصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي

وجاء ذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وأيضًا الموافقة بالأغلبية المطلقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

عدد من لهم حق التصويت: 5702 عضو.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم : 1225 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 1195 صوتًا

عدد الأصوات الباطلة: 30 صوتًا.

عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية العمومية: 1104 أعضاء.

عدد الأعضاء الرافضين للميزانية العمومية: 91 عضوًا.

فيما جاءت نتائج التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي المصري كالتالي:

عدد من لهم حق التصويت: 5702 عضو.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم : 1224 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 1133 صوتًا

عدد الأصوات الباطلة: 91 صوتًا.

عدد الأعضاء الموافقين على المقترح كما هو معروض: 1044 عضوًا.

عدد الأعضاء الموافقين على المقترح مع مراعاة التعديلات: 89 عضوًا

