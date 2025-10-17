السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية النادي المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي وتعديلات لائحة النظام الأساسي (صور)

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية للمصري، فيتو

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع  الجمعية العمومية العادية للنادي المصري نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2024  وحتى الثلاثين من يونيو 2025  وكذلك تعديلات لائحة النظام الأساسي.

الجمعية العمومية للمصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي

وجاء ذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وأيضًا الموافقة بالأغلبية المطلقة  على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي. 

وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

عدد من لهم حق التصويت: 5702 عضو.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم  : 1225 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 1195 صوتًا 

عدد الأصوات الباطلة: 30 صوتًا.

عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية العمومية:  1104 أعضاء.

عدد الأعضاء الرافضين للميزانية العمومية: 91 عضوًا.

فيما جاءت نتائج التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي المصري كالتالي: 

عدد من لهم حق التصويت: 5702 عضو.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم  : 1224 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 1133 صوتًا 

عدد الأصوات الباطلة: 91 صوتًا.

عدد الأعضاء الموافقين على المقترح كما هو معروض:   1044 عضوًا.

عدد الأعضاء الموافقين على المقترح مع مراعاة التعديلات: 89 عضوًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري إجتماع الجمعية العمومية الجمعية العمومية العادية الجمعية العمومية العادية للنادي المصري

مواد متعلقة

الخلود يكتسح النجمة 5-1 في دوري روشن السعودي

يورتشيتش يوضح حقيقة طلبه رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يورتشيتش: بيراميدز قادر علي الفوز بالسوبر الإفريقي، وأطالب الجماهير بدعم الفريق (صور)

استمرار توافد أعضاء النادي المصري على اجتماع الجمعية العمومية العادية (صور)

بيراميدز بالزي الأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي في السوبر الأفريقي (صور)

صلاح محسن يقود التشكيل المتوقع للمصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

إخواني صرف ويشارك في رسم ملامح ما بعد حرب غزة، من هو توفيق أبو نعيم المرشح لخلافة السنوار؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية