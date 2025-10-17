السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخلود يكتسح النجمة 5-1 في دوري روشن السعودي

الخلود
الخلود

اكتسح فريق الخلود نظيره النجمة بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة على ملعب نادي الحزم في محافظة الرس في دوري روشن السعودي موسم 2025/2026.

مباراة الخلود والنجمة في دوري روشن السعودي

أحرز خماسية الخلود محمد صوعان وراميرا انريكي من ضربة جزاء وماوليدا وباهيري وعبد العزيز العليوي في الدقائق 4و24و46و84و90 واحرز هدف النجمة علي جاسم في الدقيقة 11.

 وتعرض لاعب النجمة دي سوزا للطرد في الدقيقة 67.

موقف الفريقين في الدوري السعودي 

فريق الخلود يمتلك رصيد 9  نقاط بالمركز الرابع، أما فريق النجمة يتواجد في المركز السابع عشر بدون نقاط بعد خمس هزائم متتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري روشن السعودي مباراة الخلود والنجمة الخلود

مواد متعلقة

يورتشيتش يوضح حقيقة طلبه رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يورتشيتش: بيراميدز قادر علي الفوز بالسوبر الإفريقي، وأطالب الجماهير بدعم الفريق (صور)

استمرار توافد أعضاء النادي المصري على اجتماع الجمعية العمومية العادية (صور)

بيراميدز بالزي الأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي في السوبر الأفريقي (صور)

صلاح محسن يقود التشكيل المتوقع للمصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يورتشيتش والشناوي يتحدثان اليوم عن مواجهة السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

إخواني صرف ويشارك في رسم ملامح ما بعد حرب غزة، من هو توفيق أبو نعيم المرشح لخلافة السنوار؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية