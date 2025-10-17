الخلود يكتسح النجمة 5-1 في دوري روشن السعودي

اكتسح فريق الخلود نظيره النجمة بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة على ملعب نادي الحزم في محافظة الرس في دوري روشن السعودي موسم 2025/2026.

مباراة الخلود والنجمة في دوري روشن السعودي

أحرز خماسية الخلود محمد صوعان وراميرا انريكي من ضربة جزاء وماوليدا وباهيري وعبد العزيز العليوي في الدقائق 4و24و46و84و90 واحرز هدف النجمة علي جاسم في الدقيقة 11.

وتعرض لاعب النجمة دي سوزا للطرد في الدقيقة 67.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

فريق الخلود يمتلك رصيد 9 نقاط بالمركز الرابع، أما فريق النجمة يتواجد في المركز السابع عشر بدون نقاط بعد خمس هزائم متتالية.

