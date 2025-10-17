السبت 18 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد الليبي مساء اليوم الجمعة، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. 

 

تشكيل المصري أمام الاتحاد الليبي 

 
محمود حمدي لحراسة المرمى 
أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 
محمود حمادة، مصطفى أبو الخير  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.
عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد  صلاح محسن.

البدلاء: 
عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم، بونور موجيشا، عمر الساعي، ميدو جابر  ، منذر طمين، كينجسلي ايدوو 

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويلتقي فريق المصري نظيره الاتحاد الليبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد طرابلس الدولي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم. 

القناة الناقلة لمباراة المصري والاتحاد الليبي 

 وأعلنت قناة ليبيا الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عزمها نقل مباراة الاتحاد الليبي والمصري بذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على الهواء مباشرة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة  - السابعة بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن قناة ليبيا الرياضية يتم بثها عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بالتردد 11766 أفقي بمعدل ترميز 27500.

مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يسعى فريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء الثلاث للاقتراب من التأهل قبل موقعة الإياب لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الليبي الساعي أيضا لنفس الهدف. 

المصري بالأخضر والاتحاد الليبي بالأحمر

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق.

 فيما يرتدي فريق الاتحاد الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأبيض.

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد  الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويدير مباراة المصري والاتحاد الليبي طاقم ينتمي إلى دولة الجابون ويضم كل من  تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو  من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي  عويس أحمد  مهام مراقبة التحكيم.

الكونفيدرالية مباراة المصري والاتحاد الليبي المصري والاتحاد الليبي المصري صلاح محسن

