الدوري المصري، المقاولون يتعادل 1-1 أمام إنبي في الشوط الأول

المقاولون وإنبي،
المقاولون وإنبي، فيتو

الدوري المصري، إنتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام إنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم المقاولون بهدف أول في الدقيقة 3 عن طريق شكري نجيب، ثم تعادل إنبي في الدقيقة 26 عن طريق زياد كمال

وأعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبى تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون، وجاء على النحو التالي:

تشكيل إنبى ضد المقاولون

حراسة المرمى.. عبد الرحمن سمير.
خط الدفاع.. أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – مروان داود – محمد سمير.
خط الوسط: زياد كمال – مصطفى شكشك – أحمد العجوز - مودي ناصر.
خط الهجوم.. أحمد زكي – رفيق كابو.
 

بدلاء إنبي أمام المقاولون

هشام عادل – محمد شريف حتحوت – على محمود – رضا السيد – يوسف أوبابا – أحمد إسماعيل – محمد حمدي – حامد عبد الله – سيد سعيد.

شكري نجيب، فيتو
تشكيل المقاولون ضد إنبى

فيما أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة إنبي وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمود أبو السعود.
خط الدفاع.. أمير عابد – محمد حامد – محمد سالم - مصطفى جمال.
خط الوسط.. عمر الوحش – إسلام عبد اللاه – نادر هشام.
خط الهجوم.. شكري نجيب – جواكيم واجيرا – تشارلز باساي.
 

 

بدلاء المقاولون العرب أمام إنبي

البدلاء.. السيد أبو آمنة – عبد الرحمن سمانة – أحمد الطيب – محمود الحضري – مصطفى صبحي – إبراهيم القاضي – إسلام جابر – محمد عنتر – أنوماشي كالو.

ترتيب المقاولون وإنبى فى الدوري

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 20 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، ولم يحقق ذئاب الجبل أي انتصارات حتى الآن، وتعادل المقاولون في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس في جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والهزيمة في مباراة واحدة فقط، سجل لاعبو الفريق البترولى 9 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.

 

الجريدة الرسمية