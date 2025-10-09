نادي إنبي يدعم الناشئ ياسر مساعد بعد تعرضه لحادث

قام عماد جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي بزيارة اللاعب ياسر مساعد (مواليد 2011) للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لحادث أثناء توجهه إلى النادي، أسفر عن إصابته في القدم اليسرى وخضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وخلال الزيارة، حرص عماد جابر على مؤازرة اللاعب معنويًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى الملاعب، مشيدًا بأخلاقه والتزامه داخل وخارج الملعب.

وأكد جابر خلال حديثه مع اللاعب أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي يُقدّر موهبته ويتابع حالته أولًا بأول، مشددًا على أن المجلس وقطاع الناشئين سيقدمان له كل أوجه الدعم والرعاية حتى يعود للملاعب أقوى من قبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.