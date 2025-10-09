الخميس 09 أكتوبر 2025
نادي إنبي يدعم الناشئ ياسر مساعد بعد تعرضه لحادث

عماد جابر مع ياسر
عماد جابر مع ياسر مساعد لاعب 2011

قام عماد جابر، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي بزيارة اللاعب ياسر مساعد (مواليد 2011) للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لحادث أثناء توجهه إلى النادي، أسفر عن إصابته في القدم اليسرى وخضوعه لعملية جراحية ناجحة.  

وخلال الزيارة، حرص عماد جابر على مؤازرة اللاعب معنويًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى الملاعب، مشيدًا بأخلاقه والتزامه داخل وخارج الملعب.

وأكد جابر خلال حديثه مع اللاعب أن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي يُقدّر موهبته ويتابع حالته أولًا بأول، مشددًا على أن المجلس وقطاع الناشئين سيقدمان له كل أوجه الدعم والرعاية حتى يعود للملاعب أقوى من قبل.

