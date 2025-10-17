موعد مباراة المقاولون وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اليوم الجمعة، نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون العرب أمام إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أرضية ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب وإنبي

ومن المقرر نقل مباراة المقاولون العرب وإنبي، عبر قناة أون سبورت، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث المقاولون في الظهور الاول لسامي قمصان المدير الفني لذئاب الجبل عن تحقيق الفوز أمام إنبي علاوة علي تحقيق أول انتصار للفريق بالمسابقة هذا الموسم.

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قرر تعيين سامي قمصان، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد رحيل محمد مكي.

وتلقي المقاولون العرب الخسارة في الجولة العاشرة من الدوري أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية تحت قيادة طلعت محرم كمدرب مؤقت بعد رحيل محمد مكي.

موقف المقاولون وإنبي في الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 20 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، ولم يحقق ذئاب الجبل أي انتصارات حتى الآن، وتعادل المقاولون في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل إنبى المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيدا.

حكام مباراة المقاولون العرب ضد إنبي

ويدير لقاء المقاولون ضد إنبي طاقم مكون من طارق مجدي (حكمًا للساحة) ’ طارق مصطفى ومحمود بدران (مساعدين) ’ أحمد جمال شاهين (حكمًا رابعًا) والدولي وائل فرحان ومحمد ممدوح صلاح (تقنية الفيديو).

