أحمد نخلة ينضم لجهاز المقاولون العرب تحت قيادة سامي قمصان

سامي قمصان
سامي قمصان

كشفت مصادر أن أحمد نخلة نجم الأهلي والمقاولون السابق سينضم لجهاز المقاولون تحت قيادة سامي قمصان المدير الفني.

أحمد نخلة سبق له اللعب في المقاولون لمدة 7 مواسم قبل الانضمام للنادي الأهلي في رحلته في الملاعب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز الكامل للفريق الأول بالمقاولون خلال الساعات المقبلة بعد إعلان تعيين سامي قمصان مديرا فنيا للفريق وطلعت محرم في منصب مدير الكرة.

المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، أعلن تعيين الكابتن سامي قمصان، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


ومن المقرر أن يقود الكابتن سامي قمصان تدريبات الفريق بداية من غدا الاثنين 6 أكتوبر 2025، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء الأجندة الدولية.


وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم مدير الكرة تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، أن الكابتن سامي قمصان بدأ العمل على الفور في ظل سعيه وحماسه الشديدين لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

