ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر صلاح محسن، مهاجم المصري البورسعيدي، قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الـ11، والتي تبدأ اليوم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم بالجولة الـ11

1 - صلاح محسن، المصري، 5 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف

3- بابي بادجي، سموحة، 3 أهداف

3- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 3 أهداف

3- محمد السيد شيكا، كهرباء الإسماعيلية، 3 أهداف

3- عدي الدباغ، الزمالك، 3 أهداف

3- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

وتعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى اليوم الجمعة بإقامة ثلاث مباريات بافتتاح الجولة الحادية عشرة.

وتجمع المباريات الافتتاحية للجولة الـ11 من الدوري وادى دجلة ومودرن سبورت، والمقاولون العرب مع إنبى، وغزل المحلة مع كهرباء الإسماعيلية.

وتشهد الجولة الحادية عشر من الدوري المصري غياب الزمالك لحصوله على راحة نظرا لمشاركة 21 فريقا بالمسابقة، كما تشهد الجولة عودة بيراميدز للظهور من جديد بعد تأجيل مباراته أمام بتروجت من الجولة العاشرة إلى شهر ديسمبر المقبل.

وتتصدر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أبرز مواجهات الجولة الحادية عشر وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري

الجمعة 17 أكتوبر

وادى دجلة ضد مودرن سبورت..5 مساء

المقاولون العرب ضد إنبى..8 مساء

غزل المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية..8 مساء

السبت 18 أكتوبر

الجونة ضد البنك الأهلى..5 مساء

الإسماعيلى ضد حرس الحدود..8 مساء

الأحد 19 أكتوبر

زد ضد بتروجيت..5 مساء

سيراميكا ضد الطلائع..8 مساء

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

