بعد تعيينه مدربا للمقاولون، كشف حساب سامي قمصان عندما كان الرجل الأول في الأهلي

يستعد سامي قمصان لخوض تجربة جديدة في مشواره التدريبي، بعد تعيينه مديرا فنيا لفريق المقاولون العرب، ليعود من جديد إلى دور الرجل الأول بعد تجارب سابقة خاضها داخل النادي الأهلي.

ماذا يفعل سامي قمصان في منصب الرجل الأول؟

وسبق لقمصان أن تولى قيادة الأهلي مؤقتا عقب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كما تولى المسئولية خلال فترة غياب السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر السابق خلال قضائه فترة إجازته، ليقود الفريق في تسع مباريات رسمية بمختلف البطولات، بواقع 7 مباريات في الدوري الممتاز، ومباراتين في كأس مصر.

وخلال هذه المباريات، قاد قمصان الأهلي إلى 5 انتصارات، وتعادل في لقاءين من بينهم لقاء القمة أمام الزمالك بنتيجة 2ـ2، بينما تلقى هزيمتين أمام فريق سموحة ومودرن سبورت.. وسجل الأهلي تحت قيادته 17 هدفا، واستقبلت شباكه 12 هدفا.

سامي قمصان

ومن المقرر أن يقود الكابتن سامي قمصان تدريبات الفريق بداية من اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء الأجندة الدولية.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم مدير الكرة تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، أن الكابتن سامي قمصان بدأ العمل على الفور في ظل سعيه وحماسه الشديدين لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

