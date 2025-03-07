مدرب ساحر لكن ينقصك هذا، نصيحة بشير التابعي لحمزة الجمل بعد توليه تدريب إنبي

علق بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، على تولي حمزة الجمل نجم الاسماعيلي السابق مسئولية تدريب إنبي.

وقرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي تعيين حمزة الجمل مديرًا فنيًّا للفريق الأول بنادي إنبي، على أن يعاونه النجوم محمد حمص وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر في الجهاز الفني الجديد.

بشير التابعي ينصح حمزة الجمل

وقال بشير التابعي: "حمزة الجمل مدرب عالمي وساحر في التدريبات، لكنه على الخط في المباراة لا يقدم 1% من الذي يفعله في التدريبات، وعليه أن يسمع لجهازه المعاون".

وعن قرار إدارة نادي زد، برحيل مجدي عبد العاطي من تدريب الفريق في الفترة الحالية، قال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "تعجبت من قرار إدارة زد برحيل مجدي عبدالعاطي، ومعروف عنها أنها لا تتعامل بالقطعة".



وتابع:"إدارة زد طمعت في الدوري الموسم الحالي، بعد تحقيق نتائج جيدة في الموسم الماضي، مما جعله عبئًا على الفريق والجهاز الفني، ومجدي عبد العاطي شخص محترم ويعمل في صمت ولا يتحدث كثيرًا".



وواصل: "محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، خبير في التعامل مع اللاعبين، وقادر على ضبط الإمور في الفريق في الفترة الحالية وهو قادر على (لم الأمور)، ولم يكن يتوقع أحد في بداية الموسم أن يكون ذلك أداء الاتحاد".

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