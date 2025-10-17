الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، اختتمت، اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني أ ما يسمى بدوري المحترفين بإقامة 3 مباريات. 

نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

 بروكسي ضد المنصورة 1ـ1

 ديروط ضد راية 0ـ0

 لافيينا ضد بلدية المحلة 2ـ1

نتائج مباريات أمس الخميس في دوري المحترفين

 أسوان ضد بترول أسيوط  - 0ـ1

 الداخلية ضد أبو قير للأسمدة - 0ـ1

مالية كفر الزيات ضد طنطا 1ـ0

 القناة  ضد الإنتاج الحربي - 2ـ1

مسار ضد السكة الحديد 0ـ1

 المصرية للاتصالات ضد الترسانة  -1ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

