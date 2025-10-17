الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

مودرن سبورت
مودرن سبورت

تقدم فريق مودرن سبورت، على نظيره وادى دجلة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز

وسجل أحمد يوسف هدف التقدم لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 16. 

تشكيل موردن سبورت أمام واي دجلة 

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمد دسوقي -  علي الفيل - محمود رزق - علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال - محمد مسعد - أحمد يوسف

خط الهجوم: حسام حسن - محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، فيجيري، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، آدم رجم، رشاد المتولي، أرنولد ايبا، عبد الرحمن رشدان.

تشكيل وادي دجلة أمام مودن سبورت

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أیمن، سیف تقى، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا

خط الوسط: أحمد سكولز، إسلام كانو، محمد عبد العاطي، میس كاندروب

خط الهجوم: یوسف ویا، فرانك بولي

البدلاء: حسن الحطاب، أحمد دحروج، عمر عدلي، زیاد أسامة، إبراھیم البھنسي، ھشام محمد، محمود دیاسطى، أحمد فاروق، أحمد الشیمي

ترتيب  مودرن سبورت ووادي دجلة 

ويتواجد وادي دجلة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي موردن سبورت في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة. 

