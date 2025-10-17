الخطيب: قائمة الأهلي في الانتخابات تضم مزيجًا من الخبرة والشباب

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن قائمته الانتخابية تضم مجموعة من الكفاءات المتنوعة التي تجمع بين الخبرة والحماس الشبابي، مشددا على أن جميع المرشحين من أبناء النادي المخلصين القادرين على مواصلة مسيرة التطوير في مختلف الملفات خلال المرحلة القادمة.

وخلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية في فرع النادي بالتجمع الخامس، أوضح الخطيب أن اختيار عناصر قائمته تم وفق رؤية مدروسة تضمن استمرار نهج التطوير والاستثمار داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن كل عضو تم اختياره بعناية ليضيف بخبراته وفكره لمسيرة الأهلي المستقبلية.

قائمة محمود الخطيب

وأشار الخطيب إلى أن طارق قنديل يمتلك خبرة مصرفية متميزة انعكست على تطوير منظومة العضوية بالنادي، مؤكدا أنه قدم جهدًا واضحا خلال السنوات الماضية وسيواصل العمل لتطوير خدمات الأعضاء وتعظيم دور لجنة العضوية.

كما وصف محمد الغزاوي بأنه من الكوادر الاستثمارية الواعدة التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية والفكر السياسي، مشيدًا بدوره الملموس في لجنة الاستثمار إلى جانب محمد الجارحي ومحمد الدماطي.

وأضاف رئيس الأهلي أن محمد الدماطي يمثل نموذج ناجح للشباب القادر على إدارة الملفات الاستثمارية باحترافية عالية، مؤكدًا أن فكره الواعي يضمن استدامة موارد النادي وتعظيمها.

وفي حديثه عن محمد الجارحي، قال الخطيب إنه اكتسب خبرة كبيرة من خلال دورتين متتاليتين بمجلس الإدارة، وله إسهامات واضحة في الاستثمار والعمل المجتمعي ومؤسسة الأهلي للتنمية، ويمتلك فكر إداري متطور وروح قيادية تعزز العمل الجماعي داخل المجلس.

أما عن سيد عبد الحفيظ، فأكد الخطيب أنه أحد أبناء الأهلي الذين تربوا على قيمه ومبادئه، ونجح خلال عمله كمدير للكرة في فرض الانضباط والاحترافية، مشيرا إلى أنه مؤهل لإدارة الملفات التنفيذية اليومية داخل النادي وقطاع الكرة بكفاءة عالية.

وأشاد الخطيب بالمهندس حازم هلال، موضحا أنه شخصية منضبطة ومحترفة في إنجاز الملفات، خاصة بعد نجاحه في مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية ومساهمته في الحصول على رخصة الشركة وتوقيع اتفاق استاد الأهلي، مؤكدًا أن تبرعه بمكافآته لصالح مؤسسة الأهلي يعكس انتماءه الصادق للنادي.

كما أثنى على المهندس أحمد حسام عوض، مشيرا إلى أنه أحد أبناء الأهلي الذين بدأوا من لجان النادي وصولًا إلى شركة الكرة، حيث لعب دورًا بارزًا في تنسيق العلاقات بين الشركة والإدارة وحقق نجاحات كبيرة في تسويق حقوق النادي وتوفير موارد مالية جديدة.

وفيما يخص الوجوه الجديدة، أشاد الخطيب بـ رويدا هشام، واصفا إياها بأنها نموذج مشرف لشباب الأهلي وبطلة سابقة في السباحة، تمتلك خبرة كبيرة في مجالات التحول الرقمي والاستدامة، مؤكدا أن فكرها العصري سيضيف الكثير لمسيرة التطوير بالنادي.

كما أثنى على إبراهيم العامري فاروق، مؤكدا أنه يتمتع بوعي كبير برؤية ومبادئ الأهلي التي نشأ عليها، وأنه يمتلك فكرًا شبابيًا متطورا يجعله قادرا على المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف النادي المستقبلية.

واختتم الخطيب حديثه مؤكدًا: “فخور بكل فرد في هذه القائمة، فهم جميعا أبناء الأهلي، يحملون فكره ويعملون بروحه. أثق أن المستقبل سيكون أفضل بفضل هذا الفريق من المخلصين.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.