البروتين للأطفال بين الضرورة والمخاطر، متى يصبح الإفراط ضارًا؟

يُعد البروتين عنصرًا أساسيًا لنمو وتطور الأطفال بشكل صحي، لذا يسعى الآباء والأمهات لضمان حصول أطفالهم على كمية كافية منه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو “هل الأكثر دائمًا أفضل؟ أم أن الإفراط في تناول البروتين قد يحمل في طياته مخاطر صحية؟”.

كم يحتاج الأطفال من البروتين؟

تعتمد كمية البروتين التي يحتاجها الطفل على عمره، وبالنسبة للمراهقين، يلعب الجنس دورًا أيضًا. ووفقًا لتوصيات المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)، فإن الاحتياجات اليومية من البروتين تتفاوت كالتالي:

الأعمار من 1 إلى 3 سنوات: 13 جرامًا.

الأعمار من 4 إلى 8 سنوات: 15 جرامًا.

الأعمار من 9 إلى 13 سنة: 34 جرامًا.

الإناث من 14 إلى 18 سنة: 46 جرامًا.

الذكور من 14 إلى 18 سنة: 52 جرامًا.

في معظم الدول، يحصل الأطفال بالفعل على ضعف إلى ثلاثة أضعاف كمية البروتين التي يحتاجونها يوميًا. من غير المألوف أن يحتاج الطفل إلى بروتين إضافي.

مساحيق البروتين والأطفال، هل هي ضرورية؟

يجب أن ينصب التركيز بشكل أكبر على تناول الأطعمة الكاملة بدلًا من المكملات الغذائية، ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من البروتين يعد اتجاهًا شائعًا بين الأطفال والمراهقين ومقدمي الرعاية لهم، خاصة بين الرياضيين الشباب الذين يسعون إلى بناء عضلات أكبر وأقوى، وقد يلجأون إلى مكملات البروتين المركزة مثل:

المكملات الغذائية

المساحيق

ألواح البروتين

مشروبات البروتين (الشيك)

العصائر الغنية بالبروتين.

ولكن من المهم الحذر من خطورة الإفراط في استخدام هذه المكملات، فمن السهل تجاوز الحد مع المكملات الغذائية، نظرًا لتركيزها العالي، فإنها تسهل على الأطفال (والبالغين) تجاوز كميات البروتين والسعرات الحرارية التي يتناولونها بشكل طبيعي، فمشروب البروتين الواحد قد يحتوي على 30 جرامًا من البروتين، أي ما يعادل صدر دجاج مشوي كامل، ولكن الدجاج سيمنح الطفل شعورًا بالشبع أكبر ويترك مساحة أقل لتناول الوجبات الخفيفة والحلويات والأطعمة الأخرى غير الصحية.

مخاطر الإفراط في تناول البروتين

يمكن أن يكون الإفراط في تناول البروتين غير صحي للأطفال والبالغين على حد سواء، فالبروتين الزائد لا يحقق دائمًا الفوائد المرجوة.

عندما يحصل الأطفال على بروتين أكثر مما يحتاجون، فهذا لا يعني أنهم سينمون أكثر أو يبنون عضلات إضافية، بل يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية، حيث يمكن أن يضع ضغطًا على الكبد والكلى، ويزيد من خطر الجفاف.

الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناول البروتين:

تلف الكلى: يمكن أن يتسبب النظام الغذائي عالي البروتين في تكوين حصوات الكلى ويجعل الكلى تعمل بجهد أكبر لتصفية الفضلات.

الجفاف: كثرة البروتين يمكن أن ترهق الكلى بمرور الوقت وتجعل الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا صعبًا.

تلف الكبد: تؤدي عملية التمثيل الغذائي للبروتين إلى إنتاج النيتروجين في الكبد. المستويات العالية من النيتروجين تجعل من الصعب على الكبد معالجة الفضلات والسموم، وقد تعيق قدرته على تكسير العناصر الغذائية.

مشاكل الجهاز الهضمي: العديد من مساحيق البروتين تحتوي على مواد يمكن أن تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي للطفل، مما قد يترك الطفل يعاني من مشاكل في البطن مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ وغيرها.

زيادة الوزن: قد يؤدي تناول البروتين بكميات أكبر مما يمكن للجسم استخدامه إلى زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، خاصة إذا كان ذلك إضافة إلى نظام غذائي متكامل بالفعل.

الشبع المفرط: إذا كان الطفل يحاول زيادة الوزن ولديه شهية ضعيفة في البداية، فمن المحتمل أن يجعله تناول الكثير من البروتين يشعر بالشبع بسرعة، مما يمنعه من الحصول على بقية الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي يحتاجها للنمو.

هل يحتاج طفلك إلى المزيد من البروتين؟

بشكل عام، يجب أن يحصل الأطفال والمراهقون على كمية كافية من البروتين إذا تناولوا حصتين من البروتين الخالي من الدهون يوميًا، تقريبًا، وتشمل المصادر الجيدة للبروتين:

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

الدجاج

الديك الرومي

الأسماك

الزبادي اليوناني

الصويا

بدائل اللحوم

وعلى الرغم من أن معظم الأطفال يحصلون على ما يكفي (أو أكثر من اللازم) من البروتين، إلا أن بعض الأطفال قد يستفيدون من الحصول على المزيد لتحقيق أهدافهم اليومية، وقد يحتاج الطفل إلى بروتين إضافي إذا كان:

لا ينمو كما هو متوقع أو تم تشخيصه بـ "تقزم النمو".

يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صارمًا.

يعاني من مرض التهاب الأمعاء، أو متلازمة سوء الامتصاص، أو غيرها من الحالات التي تمنعه من امتصاص العناصر الغذائية في نظامه الغذائي.

وتعد الأطعمة الكاملة، بدلًا من المساحيق والمكملات الغذائية، هي عادة أفضل طريقة للأطفال للحصول على البروتين الذي يحتاجونه فهي تمنح الأطفال مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى البروتين الذي تحتاجه أجسامهم. يجب أن يكون الطعام الحقيقي هو الخيار الأول.

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