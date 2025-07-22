فوائد الثوم على الريق، يخفض ضغط الدم ويحمى من الشيخوخة المبكرة

فوائد الثوم على الريق، الثوم من الخضروات المهمة التى لها نكهة قوية ورائحة نفاذة وعرف على مر العصور، ويستخدم فى الطهى والطب لأنه مضاد حيوي طبيعي.

وفوائد الثوم على الريق عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الثوم من أقدم النباتات التي استخدمت في الطب الشعبي منذ آلاف السنين، ويعرف بفوائده الصحية القوية التي تؤثر بشكل إيجابي على الجسم، وتزداد هذه الفوائد عندما يتم تناول الثوم على الريق، أي قبل تناول أي طعام صباحا، إذ يكون امتصاص الجسم له أقوى وأسرع.

القيمة الغذائية للثوم

وأضافت منى، يحتوي الثوم على مركبات فعالة مثل:

الأليسين، وهى مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C، فيتامين B6، المنغنيز، السيلينيوم، والكالسيوم.

مضادات أكسدة قوية.

فوائد الثوم على الريق، فيتو

فوائد الثوم على الريق

وتابعت، أن من فوائد الثوم على الريق:

الثوم معروف بقدرته على تحفيز جهاز المناعة، إذ يساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

عند تناوله على الريق، يعمل كمضاد حيوي طبيعي، مما يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

يساهم الثوم في تطهير الجسم من السموم والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق.

تناوله صباحا يساعد الكبد في أداء وظائفه بشكل أكثر كفاءة.

تشير الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل تأثيره الموسع للأوعية الدموية ومساعدته على تنظيم الدورة الدموية.

تناول الثوم على الريق يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما ينعكس إيجابيا على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يمتلك الثوم خصائص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيدا في تقليل الألم الناتج عن التهابات المفاصل وأمراض مثل النقرس.

تناول الثوم على معدة فارغة يحفز العصارات الهضمية، ويعمل كمطهر للأمعاء، مما يقي من مشاكل مثل الإمساك والغازات والانتفاخ.

يستخدم الثوم تقليديا في التخلص من الديدان المعوية والطفيليات، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

الثوم يحسن من معدل الحرق ويكبح الشهية، مما يساعد في السيطرة على الوزن، خاصة إذا تم إدخاله ضمن نظام غذائي صحي.

الثوم غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة والبقع الداكنة، كما أنه يقلل من الالتهابات الجلدية وحب الشباب.

يساهم تناول الثوم في تقوية جذور الشعر وتحفيز نموه بسبب غناه بالكبريت والزنك والسيلينيوم.

طريقة تناول الثوم على الريق

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول فص أو فصين من الثوم النيء يوميا على معدة فارغة، ويمكن فرمه أو سحقه وتركه 10 دقائق قبل تناوله لتفعيل مادة الأليسين، وإذا كانت رائحته قوية، يمكن ابتلاعه بالماء أو مع ملعقة من العسل لتقليل الطعم القوي.

محاذير تناول الثوم على الريق

وأضافت الدكتورة منى، أنه رغم فوائد الثوم إلا أنه يجب الانتباه إلى بعض الأمور، منها:

قد يسبب اضطرابا في المعدة لبعض الأشخاص عند تناوله نيئا.

رائحته القوية قد تؤثر على رائحة الفم والعرق.

يمنع الإفراط في تناوله، خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة أو قرحة.

يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم، لأن الثوم قد يزيد من تأثيرها.

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