انخفاض الضاني وارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

 

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 425 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 388 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 3.5 جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 420 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 6 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 391 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 7 جنيهات

نطاق السعر: 280 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 409 جنيهات

التغيير: ارتفاع 4 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 399 جنيها

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا

نطاق السعر: 340 – 450 جنيهًا للكيلو

