اليوم، الحكم في 257 من انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 257 طعنًا على نتائج من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

 

أحكام الجلسة الماضية 

يذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة  40 طعنًا لمحكمة النقض وعدم قبول 3آخرين ومد. أجل 257 طعنًا للحكم بجلسة اليوم،  على  انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

 

وبلغ عدد الطعون الانتخابية،  أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

جدول المحكمة الإدارية العليا

وانتهي جدول المحكمة الإدارية العليا،من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس،  وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

