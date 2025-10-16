جماعة الحوثي تعلن استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، اليوم الخميس، استشهاد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري.

استشهاد رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري

جاء إعلان الحوثيون بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات خطيرة.

🔴 فلاشة | رئيس هيئة الأركان العامة القائد الجهادي الكبير الشهيد الفريق الركن محمد عبدالكريم الغماري#يمن_الواثقين_بالله#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/ekyhimf3aJ October 16, 2025

ويعد رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للجيش اليمني، والذراع اليُمنى لـ"عبد الملك الحوثي" على المستوى العسكري.

جماعة أنصار الله تنعى رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري

وأوكلت إلى محمد عبد الكريم الغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، ومُنِح رتبة "لواء".

وقالت جماعة أنصار الله في بيان: "إننا اليوم في القوات المسلحة اليمنية نزف إلى شعبنا اليمني المسلم المجاهد العزيز ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة طوفان الأقصى وحازوا الشرف العظيم في بذل دمائهم في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين البالغ من العمر(13 عاما ) وقد ارتقت روحه الطاهرة وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيدا سعيدا ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس".

