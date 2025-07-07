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خارج الحدود

الحوثيون يعلنون غرق سفينة "ماجيك سيز" بعد استهدافها بالبحر الأحمر

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء اليوم الإثنين، غرق سفينة "ماجيك سيز" التي استهدفوها بالبحر الأحمر.

تعرض السفينة ماجيك سيز للغرق

في غضون ذلك، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في وقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية هجومية واسعة ضد السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة.

وأكد الناطق أن العملية أصابت السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى بدء تعرضها للغرق، مشددًا على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي البريطاني والدعم المستمر لـ إسرائيل في حربها على غزة".

مسؤولية التصعيد الأمريكي البريطاني

وحمّل الناطق العسكري التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد، مؤكدًا أن العمليات البحرية ستستمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون مؤخرًا، مستهدفين سفنًا مرتبطة بإسرائيل.

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الحوثيون ماجيك سيز جماعة انصار الله البحر الأحمر إسرائيل غزة

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