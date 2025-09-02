الحوثيون يعلنون استهداف هيئة أركان الاحتلال ومطار اللد وميناء أسدود بالمسيّرات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم، أن الجماعة نفذت هجومًا جديدًا استُخدمت فيه أربع طائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.

المواقع الإسرائيلية المستهدفة

وأكد الناطق باسم الحوثي استهداف هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب، مطار اللد (بن جوريون الدولي)، ميناء أسدود جنوب إسرائيل.

حرب غزة واستهداف الحوثيين للاحتلال الإسرائيلي

يأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، ضمن ما يصفونه بـ"الرد على العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي".

الموقف الإسرائيلي

حتى الآن لم تصدر تل أبيب بيانًا رسميًا حول حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة، فيما تواصل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي التعامل مع التهديدات الجوية القادمة من عدة جبهات.

في وقت سابق، قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي: العدو الإسرائيلي يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

الحوثي: لن نقف متفرجين إزاء جرائم العدو

وأضاف الحوثي: العدو الإسرائيلي يشكل خطرا على الأمة كلها والضربة الأخيرة للعدو لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.



