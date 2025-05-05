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خارج الحدود

أول تعليق من الحوثيين على هجوم الاحتلال الإسرائيلي على اليمن

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

قال ‏الناطق باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الإثنين: إن استهداف الاحتلال لميناء الحديدة ومصنع أسمنت سيوسع بنك الأهداف في إسرائيل.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقالت القناة 14 نقلا عن مسؤول إسرائيلي: دمرنا ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة كانت تدعم الصناعات العسكرية للحوثيين.

30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم ضد ‎اليمن على 8 موجات

فيما أشارت «يسرائيل هيوم»، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي إلي أن الهجوم على ‎اليمن جرى تنفيذه في ٨ موجات، بمشاركة 30 طائرة إلى جانب هجمات أمريكية على ‎الحوثيين.

وأوضحت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي أنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على ‎اليمن وأن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية.

هجمات على أهداف باليمن تركزت على ميناء الحديدة

وتابعت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير: إسرائيل وأمريكا نفذتا هجمات مشتركة على أهداف باليمن تركزت على ميناء الحديدة.

فيما أشار موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على ‎اليمن.

تنسيق إسرائيلي مع الولايات المتحدة

وأضافت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: القوات الأمريكية لم تشارك فعليا في الهجوم على ‎اليمن، وأن العملية كانت إسرائيلية فقط بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ووفقا لـ «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فأن جيش الاحتلال يشن غارات على ‎اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على مطار بن جوريون.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) مساء اليوم الإثنين، ببدء عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة ومديرية باجل غربي ‎اليمن.

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الحوثيين جماعة انصار الله ميناء الحديدة إسرائيل نتنياهو اليمن الهجوم الإسرائيلي على اليمن

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